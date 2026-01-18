Muğla Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava durumu 18 Ocak 2026 Pazar günü serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 15 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar 5-6 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 12-15 derece arasında olacak. Nem oranı %70 civarında sınırlı kalacak. Rüzgarın hızı 3-8 km/saat arasında değişiklik gösterebilir. Dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmenizde yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da benzer şekilde devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 5-15 derece arasında kalacak. Hava bulutlu olmaya devam edecek. 20 Ocak Salı günü sıcaklık 6-16 derece arasında değişecek. Hava daha da bulutlanacak. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 7-17 derece arasında olacak. O gün hava çok bulutlu olacak. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken esnek olmaya özen göstermelisiniz.

Serin ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir önlem olur. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için giyiminize dikkat etmelisiniz. Nem oranı yüksek olduğu için nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen gösterin. Rüzgar etkili olabilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.