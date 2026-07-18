Muğla Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Bu sıcaklık, Muğla'nın tipik yaz havasını yansıtmakta. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmakta.

Bugün Muğla'da hava durumu oldukça sıcak olacak. Sıcaklıkların 36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, Muğla'nın yaz havasına işaret ediyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlamakta.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak kalacak. Sıcaklıkların 35-38 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 19 Temmuz Pazar için hava sıcaklığı 35 derece olacak. 20 Temmuz Pazartesi'de sıcaklığın 36 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. 21 Temmuz Salı'da ise sıcaklığın 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinliklerine uygun hava koşulları sunmakta.

Bu günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Gölgelik alanlarda dinlenmek önem taşıyor. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek gerekli. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için bunlar önemli adımlar. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Şapka takmak da cilt sağlığı açısından faydalı.

Muğla'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer kalması bekleniyor. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için önlemler almak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri daha keyifli ve sağlıklı hale gelecektir.