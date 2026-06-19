Muğla Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklıklar 20 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. 20 Haziran Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Gündüz sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıklar ise 21 derece civarına inecek. 21 Haziran Pazar günü güneşli hava devam edecek. Gündüz sıcaklık 32 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 23 derece civarına ulaşacak. 22 Haziran Pazartesi gökyüzü bol güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 33 dereceye yükselecek. Gece sıcaklık 22 derece civarında kalacak.

Bugün Muğla'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Yüksek nem terlemeyi artırabilir. Bol miktarda su içmeye dikkat etmelisiniz. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin. Rüzgar hızı 13 km/saat civarı olacak. Bu hafif bir esinti anlamına geliyor. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız rüzgar etkisini göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günler için hava daha stabil hale gelecek. 20 Haziran Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Gündüz sıcaklıklar 30 derece, gece sıcaklıkları 21 derece civarında olacak. 21 Haziran Pazar güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 32 dereceye çıkarken, gece 23 derece olacak. 22 Haziran Pazartesi güneş ışığı bol olacak. Gündüz 33 derece, gece ise 22 dereceye ulaşılacak.

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanın ve bol su için. Sıcaklık artarsa klima veya vantilatör kullanmak rahatlık sağlayabilir.