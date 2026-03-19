Muğla Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mart 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava koşulları değişken. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 17 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 20 Mart Cuma günü, hava sıcaklıkları 8 ile 14 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 21 Mart Cumartesi günü ise sıcaklık 9 ile 17 derece arasında olacak. Hem bulutlu hem de güneşli bir hava öngörülüyor. 22 Mart Pazar günü, hava sıcaklıkları 11 ile 18 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almayı unutmayın. Hava koşullarına göre hazırlıklı olmanız önemlidir.