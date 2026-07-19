Muğla Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 35 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %20 civarında. Bu, havanın daha sıcak hissettirmesine neden olabilir. Rüzgar hızı yaklaşık 6 km/saat. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günler benzer hava koşulları sunacak. 20 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 36 derece civarında olması tahmin ediliyor. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 38 dereceye kadar yükselecek. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçının. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.