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Muğla Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 35 derece civarında seyredecek, düşük nem oranı ise havayı daha sıcak hissettirecek. Rüzgarın hızı 6 km/saat olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gereken bu günlerde, bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 35 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %20 civarında. Bu, havanın daha sıcak hissettirmesine neden olabilir. Rüzgar hızı yaklaşık 6 km/saat. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günler benzer hava koşulları sunacak. 20 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 36 derece civarında olması tahmin ediliyor. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 38 dereceye kadar yükselecek. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçının. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

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hava durumu Muğla
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