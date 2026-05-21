Muğla Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Mayıs 2026 Perşembe. Muğla'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece civarında. Hava açık. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Serin bir hava hakim olacak. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cuma günü, 22 Mayıs 2026, orta şiddetli yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23 derece, gece ise 13 derece civarında olacak. Cumartesi günü, 23 Mayıs 2026, hafif yağmur söz konusu. Gündüz sıcaklığı 20 derece, gece sıcaklığı 12 derece civarında bulunacak. Pazar günü, 24 Mayıs 2026, yine hafif yağmur bekliyoruz. Gündüz sıcaklığı 20 derece, gece ise 12 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Üşümemenizi sağlar. Hava durumu değişikliklerine karşı önceden hazırlıklı olmak, gününüzü konforlu geçirmenize yardımcı olur.