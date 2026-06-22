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Muğla Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 22 Haziran 2026 için hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 33 dereceye ulaşacakken, akşam 23 dereceye düşecektir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürmesi bekleniyor. Nem oranı %68 civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 kilometre hızla esecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması, su tüketimini artırması ve serin ortamlarda kalması önemli.

Muğla Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Muğla'da 22 Haziran Pazartesi 2026 için hava durumu. Güneşli ve sıcak bir gün öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşması beklenmektedir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 23 derece civarına düşeceği tahmin edilmektedir. Nem oranı %68 civarında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 kilometre hızla esecektir.

23 Haziran Salı için hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşması bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü de benzer şekilde 32 derece civarında olacağı öngörülüyor. 25 Haziran Perşembe günü ise sıcaklığın 31 derece civarına düşmesi beklenmekte. Bu günlerde de nem oranı %68 civarında kalacaktır. Rüzgar yönü ve hızı değişmeyecek.

Bu sıcak günlerde, dışarıda vakit geçirecek olanların dikkat etmesi önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak gerekir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Su tüketimi artırılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan kaçınması önerilir. Serin ortamlarda kalmaları önemlidir.

Muğla'da 22 Haziran Pazartesi tarihi için hava durumu güneşli ve sıcak olacaktır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. Güneş ışınlarından korunmak ve sıcaklığa karşı önlemler almak sağlıklı günler geçirilmesine yardımcı olur.

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hava durumu Muğla
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