Muğla Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Muğla'da hava sıcaklıkları 38 - 39 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Hissedilen sıcaklık ise 29 - 31 derece arasında değişecek.

Gelecek günlerde Muğla'da hava durumu benzer sıcaklık seviyelerinde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü, sıcaklıkların 36 - 38 derece civarında olması bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü, sıcaklıkların 32 - 34 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 28 - 30 derece civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktördür. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için bu önerilere uyulmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığı için önemlidir.

Özellikle öğle saatlerinde, hava sıcaklıkları zirveye ulaşacaktır. Hissedilen sıcaklık 30 dereceyi aşabilir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha serin bir deneyim sağlar.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak faydalıdır. Hem sağlık hem de konfor açısından bu önemlidir.