HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da hava sıcaklıkları bu hafta yüksek seyredecek. Bugün 38-39 derece arasında hissedilecek sıcaklık, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Gelecek günlerde 36-38 derece civarında devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su tüketmesi, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınması öneriliyor. Sağlıklı kalmak için hafif giysiler giyilmesi ve güneş koruyucu kullanılması önemlidir.

Muğla Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Muğla'da hava sıcaklıkları 38 - 39 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Hissedilen sıcaklık ise 29 - 31 derece arasında değişecek.

Gelecek günlerde Muğla'da hava durumu benzer sıcaklık seviyelerinde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü, sıcaklıkların 36 - 38 derece civarında olması bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü, sıcaklıkların 32 - 34 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 28 - 30 derece civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktördür. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için bu önerilere uyulmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığı için önemlidir.

Özellikle öğle saatlerinde, hava sıcaklıkları zirveye ulaşacaktır. Hissedilen sıcaklık 30 dereceyi aşabilir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha serin bir deneyim sağlar.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak faydalıdır. Hem sağlık hem de konfor açısından bu önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandıYolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandı
Özel'in 'yeni parti' kararına ilk tepki! Talimat verdiÖzel'in 'yeni parti' kararına ilk tepki! Talimat verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.