Muğla Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

25 Nisan 2026 Cumartesi günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 - 18 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 - 16 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 - 13 derece civarında. Hava yine bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek.

Bu hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 - 18 derece olacağı için, hafif kıyafetler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde, 26 Nisan Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 19 - 20 derece civarında seyredecek. 27 Nisan Pazartesi günü hava bol güneş ışığına sahip olacak. Sıcaklıklar 24 - 25 dereceye ulaşacak. 28 Nisan Salı günü de hava güneşli. Sıcaklık 21 - 22 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri yapacak olanların, güneş ışınlarından korunması önemli. Uygun önlemler almalı ve hafif kıyafetler tercih etmelidir.