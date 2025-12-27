Muğla Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

27 Aralık 2025 Cumartesi günü Muğla'da hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 - 12 derece civarında kalacak. Nem oranı %70 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı ise 9 - 10 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:14. Gün batımı ise 17:54 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 28 Aralık Pazar günü hava sıcaklığı 11 - 13 derece olacak. Hafif yağışlı koşulların etkili olması bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 9 - 11 derece arasında ölçülecek. Puslu ve güneşli bir hava koşulu hakim olacak. 30 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 13 - 15 derece arasında seyredecek. Yer yer puslu güneşin ardından bulutlar gelecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle serin ve yağışlı günlerde vücut ısısını korumak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalıdır. Bu, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Muğla'da hava durumu değişkenlik göstereceğinden, planlarınızı yaparken güncel tahminleri kontrol etmelisiniz. Bu, sizi olumsuz hava koşullarından korur.