Muğla Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Muğla'da hava durumu oldukça sıcak olacak. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40-60 arasında değişecek. Yağış olasılığı ise bulunmuyor. Rüzgar hızı 2-5 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, Muğla'da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Ancak aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması faydalı. Yeterli su içmek de çok önemli.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 30-32 derece olması bekleniyor. 30 Haziran Salı günü ise hava sıcaklığı 28-30 derece civarında olacak. Her iki gün de güneşli ve yağışsız geçecek.

Bu sıcak günlerde, açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam serinliğinde planlayın. Güneşin en dik olduğu öğle saatlerinde kapalı alanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak, şapka takmak cildinizi korumaya yardımcı olur.

Muğla'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.