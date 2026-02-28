HABER

Muğla Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava koşulları oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 17 derece arasında değişecek. Güneşli hava ve hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için ideal bir atmosfer sunuyor. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 17 dereceyi bulacak. Bu dönemde dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ve güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak harika bir fikir.

Simay Özmen

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Muğla'da hava koşulları keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 14 ile 17 dereceler arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Rüzgar, günün tadını çıkaranlara rahatsızlık vermeyecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek ideal. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinlikleri düzenlemek için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Pazar günü, 1 Mart 2026'da, hava sıcaklıklarının 17 derece civarına ulaşması bekleniyor. Güneşli bir gün geçireceğiz. Pazartesi günü sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak. Hava hafifçe puslu olacak. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Gün boyunca bol su içmelisiniz. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Dışarıda vakit geçirirken hafif bir ceket giymek iyi bir fikir. Uzun kollu bir üst giymek, akşam saatlerinde oluşabilecek serinliklere karşı koruyacaktır.

Muğla'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

