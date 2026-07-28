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Muğla Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 28 Temmuz 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli. Sıcaklık 36 dereceye ulaşırken, hissedilen sıcaklık 24 ile 25 derece arasında. Nem oranı ise %39 seviyelerinde. Rüzgarın hızı 10 km/saat olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 29 Temmuz ve 30 Temmuz’da sıcaklık 36 ile 37 derece arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması ve bol su içmesi öneriliyor.

Muğla Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı. Muğla'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 36 derece civarına ulaşacak. Hissedilen sıcaklık ise 24 ile 25 derece arasında olacak. Nem oranı %39 civarında. Rüzgar hızı 10 km/saat düzeyinde. Bu koşullar, Muğla hava durumu açısından tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 36 derece civarında olması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü ise 37 dereceye çıkması muhtemel. Gündüzleri sıcaklık 36 ile 37 derece arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 20 ile 22 derece civarında olacak. Nem oranı %33 ile %39 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 ile 20 km/saat arasında seyredecek. Bu durum, Muğla'da sıcak ve güneşli bir hava koşulunun devam edeceğine işaret ediyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içmek de gerekli. Hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi bir yöntemdir. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Aynı zamanda yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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