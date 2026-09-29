Muğla Hava Durumu! 29 Eylül Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla, Eylül ayının sonlarına yaklaşırken hoş bir hava ile karşı karşıya. Bugün 29 Eylül 2026. Hava oldukça keyifli. Gün içinde sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Hafif bir rüzgar, yazın sıcak günlerini anımsatıyor. Sabaha serin bir hava ile başlamak mümkün. Ancak öğle saatleri geldiğinde sıcaklık 21-22 dereceye kadar yükseliyor. Bu durum, Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal bir fırsat sunuyor.

Muğla'da bugünkü hava durumu parçalı bulutlu. Geçişken olan bu hava, Muğla'nın muhteşem doğasına eşsiz bir fon oluşturuyor. Güne çıkarken hafif bir hırka ya da ince bir kaban almanızda yarar var. Özellikle sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle sıcaklık artıyor.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu genel olarak istikrarlı görünüyor. Sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında değişecek. Haftanın ortasına doğru bir miktar bulutlanma yaşanabilir. Akşam saatlerinde daha serin bir hava hissedilebilir. Akşam saatlerinde kıyı rüzgarları ile hafif bir serinlik oluşabilir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarını dikkate alması önemli. Yanlarına bir kat fazla elbise almaları önerilir. Günlük etkinliklerinizi planlarken, açık alanlarda geçireceğiniz saatleri dikkatlice seçmelisiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisi artacak. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü bulundurmak akıllıca olur.

Muğla'da Eylül sonuna yaklaşırken hava cazip kalmaya devam ediyor. Denizin ve doğanın olduğu bu tür hava koşulları tatilciler için fırsat sunuyor. Hava koşullarındaki ani değişimlere hazırlıklı olmakta yarar var.