Muğla Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32-34 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 23-24 derece arasında kalabilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu durum hava koşullarını belirginleştiriyor.

Bu sıcak ve güneşli hava, Muğla'da tipik yaz havasını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 33-34 derece olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 22-23 derece civarında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 32-34 derece arasında kalacak. Gece sıcaklığı ise 22-23 derece tahmin ediliyor. 2 Temmuz Perşembe günü de hava koşulları aynı şekilde devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunması gerekiyor. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı. Bol su içmek de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin etkilerinden koruyacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamak iyi bir fikir olacaktır.

Muğla'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Güneşin etkilerinden korunmak için önlemler almak sağlık açısından önemlidir.