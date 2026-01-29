Muğla Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Milas ve Dalaman bölgelerinde, gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişecek. Bu bölgelerde hava genellikle bulutlu kalacak. Zaman zaman yağışlı koşullar görülecek. Rüzgarın da etkili olması bekleniyor.

Bodrum'da hava sıcaklıkları, 9 ile 12 derece arasında seyredecek. Hafif çiseleyen yağmur etkili olacak. Nem oranının yüksek olması da öngörülüyor.

Köyceğiz ve Menteşe bölgelerinde benzer hava koşulları hakim olacak. Köyceğiz'de hava sıcaklıkları, 12 ile 15 derece arasında değişecek. Menteşe'de ise 3 ile 7 derece arasında seyredecek. Her iki bölgede yağışlı hava koşulları ve yüksek nem oranları bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 30 Ocak Cuma ve 31 Ocak Cumartesi günlerinde Muğla genelinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları etkili olacak. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.

Bu hava koşulları altında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlı ve rüzgarlı hava nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilmeli. Mümkünse dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

Muğla'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Yağışlı ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor. Hava durumunu göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmanız faydalı olacaktır.