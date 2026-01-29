HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Milas ve Dalaman bölgelerinde hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişirken, Bodrum'da 9 ile 12 derece arasında seyredecek. Yoğun bulutlu, yağışlı hava ve yüksek nem oranları bekleniyor. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin tedbirli olmaları önem taşımaktadır.

Muğla Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Milas ve Dalaman bölgelerinde, gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişecek. Bu bölgelerde hava genellikle bulutlu kalacak. Zaman zaman yağışlı koşullar görülecek. Rüzgarın da etkili olması bekleniyor.

Bodrum'da hava sıcaklıkları, 9 ile 12 derece arasında seyredecek. Hafif çiseleyen yağmur etkili olacak. Nem oranının yüksek olması da öngörülüyor.

Köyceğiz ve Menteşe bölgelerinde benzer hava koşulları hakim olacak. Köyceğiz'de hava sıcaklıkları, 12 ile 15 derece arasında değişecek. Menteşe'de ise 3 ile 7 derece arasında seyredecek. Her iki bölgede yağışlı hava koşulları ve yüksek nem oranları bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 30 Ocak Cuma ve 31 Ocak Cumartesi günlerinde Muğla genelinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları etkili olacak. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.

Bu hava koşulları altında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlı ve rüzgarlı hava nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilmeli. Mümkünse dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

Muğla'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Yağışlı ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor. Hava durumunu göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecekİkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek
HSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandıHSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.