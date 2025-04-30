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Muğla hava durumu: 30 Nisan Çarşamba! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla hava durumu tahminleri merak ediliyor. 30 Nisan Çarşamba yani haftanın üçüncü günü Muğla'da hava durumu gün boyu sağanak yağışlı olacak.

Muğla hava durumu: 30 Nisan Çarşamba! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Muğla'da 30 Nisan Çarşamba günü hava durumu önemli olacak. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişecek. Bu durum, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında dalgalanmalar devam edecek. 1 Mayıs Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında olacak. 2 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişecek. 3 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 11°C ile 24°C arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planları buna göre esnek tutmak da faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Sürüş sırasında dikkatli olmak, olası kazaların önüne geçebilir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.

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hava durumu Muğla
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