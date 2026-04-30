Muğla Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe, Muğla'da hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 20 ila 21 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 ile 19 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 9 ila 10 kilometreyi bulacak. Nem oranı sabah %70, gündüz %48, akşam %61 ve gece %77 olacak. Bu koşullarda gün boyunca hafif yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklık 23 ila 24 derece olacak. Hava ise çok bulutlu geçecek. 2 Mayıs Cumartesi sıcaklık 26 ila 27 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü sıcaklık 30 ila 31 dereceye ulaşacak. Çoğunlukla bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almakta yarar var. Su geçirmez bir mont edinmek ayrıca önerilir. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken rüzgarın hızını dikkate alın. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.