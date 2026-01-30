Muğla Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişecek. Yağışlı bir gün bekleniyor. Özellikle öğleden sonra yağışların artması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde de yağışların devam etmesi olası.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 31 Ocak Cumartesi günü 8 ile 15 derece arasında olacak. Bu günde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü, hava sıcaklıkları 9 ile 17 derece arasında gerçekleşecek. Bu gün de şiddetli sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 3 ile 13 derece arasında olacak ve yağmur bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı koşullar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Uygun ayakkabılar da önem taşıyor. Trafikte dikkatli olmalısınız. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Evdeyseniz pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. Su sızıntılarına karşı önlem almak gerekecek.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Yağışlı koşullar devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.