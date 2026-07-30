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Muğla Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcaklığı 37-38 derece arasında seyredecek. Ayrıca gece sıcaklıkları 22-23 derece olacak. Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Öğle saatlerinde gölgede kalmak ve bol su içmek faydalı. Hafif kıyafetler giymek ve güneşten korunmak önem taşıyor. Bu önlemler, yazı daha sağlıklı bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.

Muğla Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

30 Temmuz 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37-38 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklık, Muğla'nın tipik yaz iklimine uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 37-38 derece civarında olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklık 36-37 derece arasında bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklığın 35-36 derece olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın yaz aylarındaki değerlerini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerektiği önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde tedbir almak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır. Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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