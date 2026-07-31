Muğla Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Muğla hava durumu nasıl?

31 Temmuz 2026 Cuma günü Muğla'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20-21 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava durumunu daha belirgin hale getiriyor.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Gün boyunca bol su tüketmek gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Bu önlemler sağlığı korumaya yardımcı olacak.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu benzer şekilde sürecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 35-36 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken sıcaklıkları göz önünde bulundurmalısınız.

Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak önemli. Bu, konforu artırır ve sağlığı korur. Gün boyunca bol su içmeye özen gösterin. Güneşin yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmaya çalışın. Hafif ve nefes alabilir giysiler tercih etmelisiniz. Ayrıca şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Muğla'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken yüksek sıcaklıkları dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.