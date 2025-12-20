Muğla için turuncu alarm

Yapılan son tahminlere göre, yağışlı hava dalgası bu gece saatlerinden itibaren öncelikle Muğla’nın doğu ilçelerinde etkisini gösterecek. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, dere yataklarından uzak durmalarını ve açık alanlardaki eşyalarını fırtınaya karşı sabitlemelerini öneriyor. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi büyük önem taşıyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır