Muğla merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda yabancı turistlerin banka ve kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili ortak çalışma yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde kente gelen yabancı turistleri hedef alarak banka ve kredi kartlarını kötüye kullandıkları belirlenen 4 zanlının kimliği tespit edildi.

YAKALANDILAR

Şüpheliler, Muğla ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların üzerlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Kaynak: AA

