Muğla’da "Bu kadarı olmaz" dedirten görüntüler: Fayton çeken ata alkol içirdiler

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir düğünde ata bile alkollü içki içirdiler. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler tepki çekerken sürekli alkollü içki verildiği öğrenilen atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.

Muğla’da "Bu kadarı olmaz" dedirten görüntüler: Fayton çeken ata alkol içirdiler

Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın Yatağan ilçesinde C.Ö. isimli bir şahıs, oğlu için sünnet düğünü yaptı. Düğün programı kapsamında sünnet çocuğunu gezdirmesi için fayton çağırıldı.

Muğla’da "Bu kadarı olmaz" dedirten görüntüler: Fayton çeken ata alkol içirdiler 1

Yatağan Ahmet Toksöz Caddesi’nde sünnet çocuğunu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkollü içecek verilmesi görenleri şaşırttı. Yemek tabağı içinde fayton atına alkol içirildiğini gören bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla kaydetti.

Tepki çeken olayın görüntüleri kameralara bu şekilde yansırken, zavallı atın alkol bağımlısı yapıldığı görüldü.

Muğla
