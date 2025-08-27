HABER

Muhalefetten TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı! CHP'li isim partileri tek tek sayarak paylaştı

Yedi muhalefet partisi, TBMM'yi cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hazar Gönüllü

CHP ve DEM Parti’nin aralarında olduğu muhalefet partileri Gazze’yi konuşma üzere cuma günü TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP'Lİ İSİM PAYLAŞTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gelişmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulunu 29 Ağustos Cuma günü saat 14 00’te olağanüstü toplantıya çağırdık."

