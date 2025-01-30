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Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Tarih belli oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2025 22:24
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceği iddiaları kulislerde dolaşıyordu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kulislerdeki iddiayı doğrulamıştı. Şimdi de Gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin partideki görevini ve geri döneceğini açıkladı. İşte detaylar...

Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Tarih belli oldu

CHP kulislerinde birkaç gündür Muharrem İnce'nin CHP'den davet aldığı iddiası konuşuluyordu. İlk önce CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Bu konuda bilgim var, doğru" diyerek bu iddiaları doğrulamıştı. İnce'nin görev yeri ve geçeceği tarih de belli oldu.

"15 GÜN İÇİNDE ESKİ PARTİSİ CHP'YE DÖNÜYOR"

TGRT'nin haberine göre; Gazeteci Barış Yarkadaş, Taksim Meydanı programında önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yarkadaş, Muharrem İnce'nin önümüzdeki 15 gün içinde eski partisi CHP’ye geri döneceğini duyurdu.

Yarkadaş açıklamasında, "Kesin ve net olarak söylüyorum, 15 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya üyesi olarak geri dönecek. Partiye dönerken herhangi bir talebi yok. 'CHP’li olarak hayatıma devam etmek istiyorum' demiş. Bu talebi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından olumlu karşılanmış." ifadelerini kullandı.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN BAŞINA GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Öte yandan, İnce'nin CHP'ye dönüşüyle birlikte boşalacak olan Memleket Partisi Genel Başkanlığına, partinin önemli isimlerinden Reşat Şahin Öztürk’ün talip olduğunu belirtti.

"NEDEN TBMM BAŞKANI OLMASIN?"

Yarkadaş, İnce'nin bir görev beklentisinin bulunmadığını ancak yakın çevresinin önümüzdeki dönem TBMM Başkanlığı için adını andığını belirterek kulis bilgisini şöyle ifade etti:

"Muharrem İnce'nin herhangi bir görev talebi olmadığını öğrendim. Yakın arkadaşları diyor ki 'Önümüzdeki dönem neden Ankara Milletvekili olup Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmasın?'"

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Muharrem İnce CHP
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