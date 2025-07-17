HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Genel Başkan Muharrem ince CHP'ye katılmıştı: Memleket Partisi'ne ne olacağı belli oldu!

Muharrem İnce'nin kurduğu ve genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi (MP) kapanıyor. Geçtiğimiz ay CHP Grup Toplantısı'na katılarak 'baba ocağı' dediği CHP'ye katılan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisini kapatma kararı aldı. 2021 yılında kurulan parti, 21-22 Temmuz'da yapılacak olan kurultayda resmi olarak kapanacak. Partililere, CHP çatısı altında siyasete devam etme çağrısı yapıldı.

Genel Başkan Muharrem ince CHP'ye katılmıştı: Memleket Partisi'ne ne olacağı belli oldu!
Mustafa Fidan

Muharrem İnce'nin geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılması sonrası 4 yıl önce kurduğu Memleket Partisi'nin ne olacağı da belli oldu. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz'da yapılacak kurultayda partinin kapanacağını duyurdu.

Genel Başkan Muharrem ince CHP ye katılmıştı: Memleket Partisi ne ne olacağı belli oldu! 1

CHP ÇATISI ALTINDA TOPLANACAKLAR!

Güven yaptığı yazılı açıklamada, CHP çatısı altında siyasete devam edeceklerini ifade ederken, "Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun" dedi.

PARTİLİLERİ CHP'YE KATILMAYA DAVET ETTİ

Partilileri CHP'ye katılmaya davet eden Güven şunları söyledi:

Genel Başkan Muharrem ince CHP ye katılmıştı: Memleket Partisi ne ne olacağı belli oldu! 2

"Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz. Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur.

Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun."

(Kaynak:EKOL TV)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muharrem İnce yeniden CHP'de! "Bu bir geri dönüş değil, kucaklaşma ve sarılmadır" Muharrem İnce yeniden CHP'de! "Bu bir geri dönüş değil, kucaklaşma ve sarılmadır"
17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de süreç başlıyor! 5 Kasım'a kadar sürecekCHP'de süreç başlıyor! 5 Kasım'a kadar sürecek
Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralıÇorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce CHP Memleket Partisi
En Çok Okunan Haberler
Napoli'den Osimhen için kritik karar!

Napoli'den Osimhen için kritik karar!

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma!

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma!

Şam saldırısı sonrası Netanyahu'dan çarpıcı ifadeler! 'İzin vermeyeceğiz' diyerek açıkladı

Şam saldırısı sonrası Netanyahu'dan çarpıcı ifadeler! 'İzin vermeyeceğiz' diyerek açıkladı

Son seçim anketinde kıl payı önde

Son seçim anketinde kıl payı önde

Gönül Çelen cinayete kurban gitmiş

Gönül Çelen cinayete kurban gitmiş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.