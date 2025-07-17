Genel Başkan Muharrem ince CHP'ye katılmıştı: Memleket Partisi'ne ne olacağı belli oldu!

Muharrem İnce'nin geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılması sonrası 4 yıl önce kurduğu Memleket Partisi'nin ne olacağı da belli oldu. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz'da yapılacak kurultayda partinin kapanacağını duyurdu.

CHP ÇATISI ALTINDA TOPLANACAKLAR!

Güven yaptığı yazılı açıklamada, CHP çatısı altında siyasete devam edeceklerini ifade ederken, "Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun" dedi.

PARTİLİLERİ CHP'YE KATILMAYA DAVET ETTİ

Partilileri CHP'ye katılmaya davet eden Güven şunları söyledi:

"Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz. Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur.

Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun."

(Kaynak:EKOL TV)