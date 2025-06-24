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Muharrem İnce yeniden CHP'de! "Bu bir geri dönüş değil, kucaklaşma ve sarılmadır"

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Doğukan Akbayır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye geri döndü. 'Baba ocağı' olarak nitelediği CHP'ye geri dönen İnce, CHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnce'nin rozetini taktı.

Bir süredir CHP'ye geçeceği konuşulan Muharrem İnce CHP'ye bugün resmen katıldı. CHP lideri Özel'in rozetini taktığı İnce, CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıkarak değerlendirmelerde bulundu.

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"BİR GERİ DÖNÜŞ DEĞİL, KUCAKLAŞMA VE SARILMADIR"

CHP'nin grup toplantısında konuşan Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ben buraya bugün kibirle, pişmanlık gelmedi. Kişisel hesapla da gelmedim. Ben buraya Genel Başkanımız Özgür Özel'in samimi içten davetiyle geldim. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir, bir kucaklaşmadır, sarılmadır hasret gidermedir.

Hepinize diyorum ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı. İnce'nin bu sözlerinden sonra salonda sloganlar ve alkışlar yükseldi."

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ÖZEL: "BEN İNCE'YE ROZET TAKAMAM, ONUN ROZETİ DOĞUŞTAN ALINAN TAKILIDIR ZATEN"

CHP lideri Özgür Özel de İnce'den sonra kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Bir yol arkadaşımızı, gençlik kolları üyeliğinden, cumhurbaşkanı adayını geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini baba evine davet ettim. Memleket Partisi'nin borçlarının olmadığını, biliyoruz. Partisini en yaşlı üyeye devretti. Memleket Partisi kendisini feshedecek. Onları da baba ocağına bekliyoruz. Normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti alnında takılı zaten doğduğundan beri.

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce CHP
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