Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yapmıştı! Özel hastaneyle ilgili yeni gelişme: "Faaliyeti durduruldu"

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

hastanede doktor-hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark eden B.T., tedaviyi kabul etmedi. Ancak doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine yatış yapılarak anjiyoya alındı. B.T.'nin ameliyat masasındayken hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu iddia etti. Muhasebecinin "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar da ortaya çıktı.

İLGİLİ BİRİM KAPATILDI!

Skandal olayın gündem olmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Sağlık Bakanlığı’ndan, İstanbul’da özel hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi. (DHA)