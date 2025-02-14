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Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yapmıştı! Özel hastaneyle ilgili yeni gelişme: "Faaliyeti durduruldu"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.02.2025 00:00
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İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo yapılacak hasta ile muhasebecinin ameliyat masasındaki pazarlığı olay olmuştu. Skandal görüntünün ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucunda özel hastanenin ilgili biriminin faaliyeti durduruldu.

Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yapmıştı! Özel hastaneyle ilgili yeni gelişme: "Faaliyeti durduruldu"

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

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hastanede doktor-hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark eden B.T., tedaviyi kabul etmedi. Ancak doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine yatış yapılarak anjiyoya alındı. B.T.'nin ameliyat masasındayken hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu iddia etti. Muhasebecinin "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar da ortaya çıktı.

Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

İLGİLİ BİRİM KAPATILDI!

Skandal olayın gündem olmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Sağlık Bakanlığı’ndan, İstanbul’da özel hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muhasebe anjiyo
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