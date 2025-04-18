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Mühendislikte devrim niteliğinde buluş! Bilim insanları yeni bir madde sınıfı keşfetti: Geleceğin malzemesi olabilir mi?

ABD’de bilim insanları, termodinamiğin temel yasalarına ters düşen ilginç bir malzeme keşfetti. Chicago Üniversitesi Moleküler Mühendislik Fakültesi ile San Diego California Üniversitesi’nden araştırmacılar, ısıtıldığında hacmi küçülen ve yüksek basınç altında genişleyen yeni nesil bir madde geliştirdi. Prof. Dr. Shirley Meng’in liderliğindeki ekip, bu keşfin enerji teknolojileri ve malzeme mühendisliği alanlarında devrim yaratabileceğini belirtiyor. Detaylar haberimizde...

Mühendislikte devrim niteliğinde buluş! Bilim insanları yeni bir madde sınıfı keşfetti: Geleceğin malzemesi olabilir mi?

ABD’de bilim insanları, ısıtılınca küçülen ve basınç altında genişleyen yeni nesil malzemeler geliştirdi.

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YENİ BİR MADDE SINIFI KEŞFEDİLDİ

Chicago Üniversitesi Moleküler Mühendislik Fakültesi ile San Diego California Üniversitesi’nden bilim insanları, termodinamiğin temel yasalarına ters düşen davranışlar sergileyen yeni bir madde sınıfı keşfetti.

"KÜÇÜLEN BİR YAPI GELİŞTİRDİK”

Yeni keşfedilen bu metastabil maddeler, ısıtıldığında hacimce küçülüyor, yüksek basınç altında ise genişliyor.
Chicago Üniversitesi Moleküler Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Shirley Meng, “Malzemeleri ısıttığınızda genişlemesi beklenir. Ancak biz bu çalışmada tam tersini gözlemledik, ısıtıldığında küçülen bir yapı geliştirdik” diyerek bu malzemelerin özelliklerinin redoks kimyasıyla ayarlanabileceğini ve bunun enerji teknolojilerinde yeni bir kapı aralayabileceğini belirtti.

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"ISIYA BAĞLI HACİM DEĞİŞİKLİĞİ SORUNLARININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"

Araştırma ekibinden Dr. Minghao Zhang da bu yeni sınıf maddelerin sıfır termal genleşme gösterecek şekilde ayarlanabileceğini söyleyerek, "Her binada kullanılan farklı yapı malzemelerinin ısıya bağlı hacim değişiklikleri ciddi sorunlara yol açabilir. Ancak bu malzemeler sayesinde bu tür sorunların önüne geçilebilir" dedi.

UZAY TEKNOLOJİLERİ GİBİ ALANLARDA UYGULANMASI AMAÇLANIYOR!

Araştırmacılar, yeni maddenin kimyasal davranışlarını daha ayrıntılı inceleyerek, enerji depolama sistemlerinden uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda uygulanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

(DHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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ABD Amerika Birleşik Devletleri bilim insanları california keşif
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