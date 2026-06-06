HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muhtar, kaçak kazı şüphelilerini dronla görüntüledi

Karabük’ün Eflani ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüpheliler, köy muhtarı tarafından dronla görüntülenince araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

Muhtar, kaçak kazı şüphelilerini dronla görüntüledi

İlçeye bağlı Başiğdir köyünde yaşayan muhtar Şevki Ün, köy yakınlarında dolaşan ve durumlarından şüphelendiği kişileri bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.
Uyarılara rağmen ayrılmayan şahısları takip etmek isteyen Ün, çocuğuyla birlikte dron kaldırarak bölgeyi havadan kontrol etti.

Muhtar, kaçak kazı şüphelilerini dronla görüntüledi 1

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerinde kazma ve çapalarla arazide dolaşarak çeşitli noktalarda arayış içerisinde oldukları görüldü.

Bir süre sonra dronu fark eden şüpheliler, görüntülenmemek için ağaçların altına saklanmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Durumu jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhtar, kaçak kazı şüphelilerini dronla görüntüledi 2

Muhtar, kaçak kazı şüphelilerini dronla görüntüledi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salihli’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldıSalihli’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldı
Vezirköprü OSB’de ilk temel heyecanıVezirköprü OSB’de ilk temel heyecanı

Anahtar Kelimeler:
Karabük güncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.