Müjdeyi Meteoroloji verdi! Tarih verildi: Kavurucu sıcaklar gidiyor

Günlerdir devam eden kavurucu sıcaklar ülke çapında etkili oluyor. İstanbul da ülkeyi saran sıcak hava dalgasından nasibini aldı. Gün içinde İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili olurken, yer yer görüş mesafesinin de düştüğü görüldü. Günlerdir sıcaktan kavrulan vatandaşlara müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte il il sıcaklıklar!

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN SONRA SICAKLIK AZALACAK

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre günlerdir devam eden çöl sıcaklarının Çarşamba günü itibarıyla batı bölgesinde etkisini kaybedeceği ve havanın mevsim normallerinde seyredeceği kaydedildi.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 20°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 23°C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 28°C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 30°C, 43°C

Az bulutlu ve açık