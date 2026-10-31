Murat Ağırel'in iddiası gündem olmuştu! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Murat Ağırel, köşe yazısında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki nezarethanesinde dağıtılan yemekleri gündeme getirmişti. Gözaltında bulunduğu sırada kendisine verilen tavuk ve patatesin çiğ olduğunu, tabldot açıldığında ise ağır bir kokuyla karşılaştığını belirten Ağırel, yemeklerin üzerindeki etiketten üretici firmayı tespit ettiğini aktarmıştı.

Ağırel, firmanın daha önce 51 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili davada da adının geçtiğini ifade etmişti.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Murat Ağırel'in cezaevinde dağıtılan yemeklerle alakalı yaptığı habere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada yemeklerin mevzuata uygun olduğu belirtilerek, "Sosyal medya üzerinden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün nezarethanelerinde sunulan yemek hizmetlerine ilişkin gündeme getirilen iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Nezarethanelerimizde sunulan yemek hizmetine ilişkin ihale, 28.04.2026 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle şeffaflık ve rekabet ilkeleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Gözaltındaki şahıslara sunulan kumanyalar, ilgili gıda mevzuatı ve teknik şartname hükümlerine uygunluk açısından gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemlerinden geçirilerek teslim alınmaktadır. Teslim alınan tüm kumanyalardan şahit numuneler alınmakta ve bu numuneler, belirlenen süre boyunca uygun şartlarda muhafaza edilmektedir. Ayrıca gözaltındaki şahısların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmekte olup, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır