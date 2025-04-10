Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan tepki

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.

Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz.

Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"