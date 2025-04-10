HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan tepki

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu "Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?" ifadelerine yer verdi.

Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan tepki
Devrim Karadağ

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.

Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz.

Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yavaş'tan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki Yavaş'tan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki
Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na atanan İdris Kardaş'tan açıklama: Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsinSosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na atanan İdris Kardaş'tan açıklama: Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin
Siverek'te otomobil, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralıSiverek'te otomobil, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Murat Ağırel Timur Soykan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında ciddi fark var

Gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında ciddi fark var

Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Ece Seçkin... Hepsi Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye koştu! ''Kalbimiz paramparça''

Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Ece Seçkin... Hepsi Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye koştu! ''Kalbimiz paramparça''

Özel isim vermeden Altaylı'ya yüklendi! 'Doğuş Grubu' tepkisi

Özel isim vermeden Altaylı'ya yüklendi! 'Doğuş Grubu' tepkisi

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

Hem Meteoroloji hem AFAD uyardı: 31 ile sarı ve turuncu kodlu alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.