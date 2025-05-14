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Murat Karayılan'ın yanında oturuyordu! Dikkatli bakan terörist Ramazan Abi'yi fark etti: 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik eşik aşıldı ve terör örgütü PKK kendisini feshederek silah bıraktığını duyurdu. Söz konusu fesih kongresinde paylaşılan bir görüntüdeki detay ise dikkat çekti. Örgütün elebaşlarından Murat Karayılan’ın iki yanında oturan kişinin Cuma Biliki kod adlı Ramazan Abi olduğu görüldü. 20 milyonluk kırmızı listede yer alan Abi'nin 13 Şubat 2021’de rehin alınan 12 silahsız asker ile polisin şehit edilmesi emrini veren kişi olduğu biliniyor.

Murat Karayılan'ın yanında oturuyordu! Dikkatli bakan terörist Ramazan Abi'yi fark etti: 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...
Devrim Karadağ

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldığı kongresinde, elebaşlarından Murat Karayılan’ın yanında oturan kişi dikkat çekti. Söz konusu teröristin; Gara Dağı’ndaki yer altı hapishanesinde katledilen 12 silahsız asker ile polisin ve bir Iraklı’nın infaz emrini veren Cuma Biliki kod adlı Ramazan Abi olduğu görüldü. Abi 20 milyonluk kırmızı listede aranıyor.

ÖLÜM EMRİNİN VEREN KİŞİ: RAMAZAN ABİ!

Sözcü'de yer alan habere göre; 13 Şubat 2021’de rehineler için başlatılan operasyonda helikopter trafiği yoğunlaşınca Gara genel saha sorumlusu Ramazan Abi, mağaradaki teröristlere telsizle ölüm emri verdi.

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Cudi kod adlı Nedim Kılıç, Şoreş kod adlı Kamuran Ataman, Argeş kod adlı Sefkan Kaya ile Bawer kod adlı terörist, rehineleri kafa ve vücutlarından tarayarak şehit etti.

BAKAN AKAR AÇIKLAMIŞTI

Katliamdan sonra açıklama yapan eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katliam emrinin Cuma Biliki tarafından verildiğini basın toplantısında duyurmuştu.

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12 ŞEHİT VERMİŞTİK

Farklı tarihlerde kaçırılıp şehit edilen asker ve polisler şöyle: Süleyman Sungur, Ümit Gıcır, Semih Özbey, Sedat Sorgun, Aydın Köse, Sedat Yabalak, Vedat Kaya, Hüseyin Sarı, Adil Kabaklı, Mevlüt Kahveci, Muhammet Salih Kanca, Müslüm Altıntaş adlı asker ve polisler ile Irak uyruklu Jotyar Muhsin Hussein.

KURTARMA OPERASYONUNDA 3 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Kurtarma operasyonunda görev alan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrindeki Yüzbaşılar Ertuğ Güler, Burak Coşkun ile astsubay Harun Turhan da şehit olmuştu.

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GENELKURMAY BAŞKANI MAĞARAYI ANLATMIŞTI

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, 13 kişinin katledildiği mağaranın yapısını anlatmıştı. Güler, şunları söylemişti: Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zigzaglar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuş. Gara’ya yönelik operasyon kapsamında 3 asker şehit olmuştu. Operasyonda mağaradaki 13 kişi PKK tarafından katledilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
pkk terör örgütü Terörsüz Türkiye
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