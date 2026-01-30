Murat Kurum'dan Özgür Özel'e sert yanıt: 'Sen, önce o gölgelerden çıkacaksın'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 'Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konutun Kura Çekim Töreni' kapsamında açıklamalarda bulundu.

Kendisini kentsel dönüşüme engellemekle suçlayan CHP Lideri Özgür Özel’e yanıt veren Kurum, sert eleştirilerde bulundu.

"O PROJELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL OLUYOR DEDİĞİN MURAT BİTİRİYOR"

Kurum, "Özgür bey, senin yönettiğin hangi şehirde, bir gayret ortaya konmuş da engellemişiz? Hangisi bir proje getirmiş de biz hayır demişiz? Bir tane proje söyle!

Bizim başlattığımız ama partinize geçince yarım bıraktığınız kentsel dönüşüm projeleri var ya! O projeleri kentsel dönüşüme engel oluyor dediğin Murat bitiriyor.

Gitmiş deprem bölgesine 'yanınızdayız' diyor. Sen 3 yılda ne yaptın diye sormazlar mı adama? Bir çivi çakmadınız. Kendisinin ruh sağlığını iyi görmüyorum bunu da anlamak lazım zor bir süreçten geçiyor.

"SEN ÖNCE O GÖLGELERDEN ÇIKACAKSIN"

Kendince bir taraftan Silivri’yi diğer yandan Ankara’yı idare ettiğini zannediyor, “aradan ben çıkar mıyım, aday olabilir miyim?” diye çırpınıyor ve sanıyor ki bunları da kimse görmüyor. Ama şunu da bilmiyor! Gölgede duranın gölgesi olmaz Özgür bey! Sen, önce o gölgelerden çıkacaksın!" ifadelerini kullandı.