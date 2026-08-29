Murat Nehri’ne giren şahıs hayatını kaybetti

Olay, Muratbağı köyü yakınında bulunan Murat Nehri’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden çıkan Ahmet Atilla (46) nehir kenarına gelerek suya girdi. Bir süre kendisine ulaşamayan yakınları kendi imkanlarıyla haber alamadıkları şahsı aramaya başladı. Şahsın aracını Murat Nehri kenarında gören yakınları suya girme ihtimali üzerine durumu İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, suyun altında çalışma başlattı. Şahsın cansız bedeni, bir süre sonra kurbağa adamlar tarafından çıkartıldı. Yapılan incelemelerin ardından Atilla’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır