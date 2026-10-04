HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muratlı - Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da Muratlı – Süleymanpaşa karayolu üzerinde, heyelan bölgesi olarak bilinen mevkide feci bir trafik kazası meydana geldi.

Muratlı - Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

M.D. sevk ve idaresindeki otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Edinilen bilgilere göre; Muratlı’dan Süleymanpaşa istikametine seyir halinde olan otomobil, heyelan bölgesindeki virajda yoldan çıkarak savruldu. Hurdaya dönen araçta bulunan 3’ü erkek, 1’i kadın toplam 4 genç ağır yaralandı.

Kazada, araçta bulunan Alperen Güllü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.D. ile araçtaki A.K. ve B.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin Mut’ta gazinolara operasyon: 22 tutuklamaMersin Mut’ta gazinolara operasyon: 22 tutuklama
Bursa’da bariyerlere çarpan araçta 2 kişi yaralandıBursa’da bariyerlere çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.