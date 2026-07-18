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Muş’ta 9 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 9 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş’ta 9 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip cezasının infazı için ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş
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