Muş’ta asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Muş İl Özel İdaresine bağlı asfalt taşıyan bir kamyon, havaalanı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...