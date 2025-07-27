Muş’ta feci kazada 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam Muş-Bitlis karayolu Karaağaç beldesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Karaağaç beldesi nüfusuna kayıtlı 70 yaşındaki şahsa bir motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adamın üzerinden kısa süre sonra aynı istikamette ilerleyen iki araç geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araç sürücülerİ i ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır