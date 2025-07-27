HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muş’ta feci kazada 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Muş’ta yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması ile yola savrulan 70 yaşındaki şahıs, iki otomobilin daha çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Muş’ta feci kazada 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam Muş-Bitlis karayolu Karaağaç beldesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Karaağaç beldesi nüfusuna kayıtlı 70 yaşındaki şahsa bir motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adamın üzerinden kısa süre sonra aynı istikamette ilerleyen iki araç geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araç sürücülerİ i ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li vekil açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet"CHP'li vekil açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet"
Kayıp Alzheimer hastası dağlık alanda ölü bulunduKayıp Alzheimer hastası dağlık alanda ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Muş kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvet iddiası gündem oldu! Peş peşe soruşturmalar

Rüşvet iddiası gündem oldu! Peş peşe soruşturmalar

CHP'li vekil açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet"

CHP'li vekil açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet"

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

Hull City Süper Lig'den bir isimle daha anlaştı!

Hull City Süper Lig'den bir isimle daha anlaştı!

Galatasaray'a piyango vurdu! Gönderiliyor...

Galatasaray'a piyango vurdu! Gönderiliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.