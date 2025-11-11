HABER

Muş’ta iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Muş’un Bulanık ilçesinde iki kardeşe yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Mescitli Mahallesi’nde meydana geldi. Gül ve Kırdar ailelerinin çocukları arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Bugün Gül ailesinden bir kişi, çarşı merkezinde Kırdar kardeşlerin bulunduğu otomobile silahla ateş açtı. Saldırıda, 31 yaşındaki Sidar Kırdar ile 39 yaşındaki ağabeyi Abdulmutalip Kırdar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulanık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sidar Kırdar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Abdulmutalip Kırdar’ın tedavisi sürüyor. Olayın ardından polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Muş
