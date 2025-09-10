HABER

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü! Olay anı anbean kamerada…

Muş’un Bulanık ilçesinde çıkan silahlı kavgada Eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muş’un Bulanık ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ölenlerden birinin eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca olduğu öğrenildi.

Olay, Bulanık ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde art arda silah sesleri duyulurken, çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.

Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

