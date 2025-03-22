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  4. Müsavat Dervişoğlu Ekrem İmamoğlu açıklaması! "Neye mal olacağını kestiremiyorlar"

Müsavat Dervişoğlu Ekrem İmamoğlu açıklaması! "Neye mal olacağını kestiremiyorlar"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.03.2025 20:20
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün Saraçhane'de olacağını ifade ederek, İYİ Parti üyelerini de Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane’ye davet etti. Aydın'da yaptığı konuşmada Dervişoğlu "Sonuçlarının ne olacağını kestirmek mümkün. Bu ülkeyi yönetenler, yaptıkları işlerin neye mal olacağını kestiremiyor" dedi.

Müsavat Dervişoğlu Ekrem İmamoğlu açıklaması! "Neye mal olacağını kestiremiyorlar"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Aydın'da konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması vardı. Dervişoğlu, "Bu ülkeyi yönetenler, yaptıkları işlerin neye mal olacağını kestiremiyor" dedi.

İYİ PARTİLİLERE ÇAĞRI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saat 21.45’te İzmir’den İstanbul’a geçerek bu akşam Saraçhane'deki eylemlere katılma kararı aldı. Dervişoğlu, İYİ Parti üyelerini de Saraçhane’ye davet etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

“Biliyorsunuz Türkiye, önemli günler geçiriyor. Bu ülkeyi yönettiğini iddia eden iktidar, son derece büyük sorumsuzlukla hareket etmeye devam ediyor.

"NEYE MAL OLACAĞINI KESTİREMİYORLAR"

Sonuçlarının ne olacağını kestirmek mümkün. Bu ülkeyi yönetenler, yaptıkları işlerin neye mal olacağını kestiremiyor.

Ben adalet savaşçısıyım. Nerede adaletsizlik varsa orada olacağız. İmamoğlu 2019'da suç işlemişse Ey Erdoğan, Adalet bakanlığı... sene gelmiş 2025'e bugüne kadar uyuyor muydun?

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"İŞTE DÜĞMEYE BASTILAR"

Teröristlerin gizli tanık olduğu yerde Türkiye'de genelkurmay başkanı yargılandı. İşte düğmeye bastılar. Sokakları karıştırıyorlar."

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