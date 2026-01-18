HABER

Muş’ta 181 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonucu kent genelinde 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının ardından Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 38 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı bulunan diğer köy yollarında da yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Ekiplerin yoğun mesaisi devam ederken, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları istendi.

Kaynak: İHA

