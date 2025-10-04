HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muş’ta takla atan araç şarampole uçtu: 3 yaralı

Muş’ta kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesi Güdümlü köyü mevkiinde meydana geldi.

Muş’ta takla atan araç şarampole uçtu: 3 yaralı

Muş’ta kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesi Güdümlü köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da uyuşturucu operasyonuManisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa’da kahvehaneye kumar baskını! Para cezası kesildiManisa’da kahvehaneye kumar baskını! Para cezası kesildi

Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.