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Muş’ta tarihi eser operasyonu: 86 parça tarihi obje ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 85 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş’ta tarihi eser operasyonu: 86 parça tarihi obje ele geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 86 parça obje ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü risk analizi ve takip çalışmaları sonucunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 adet sikke ile 1 adet yüzük ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki toplam 86 parça muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Muş
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