HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş’ta polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 983 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş’ta polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 983 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Ekipler, uyuşturucu madde sevk edeceği yönünde bilgi alınan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 2 parça halinde daralı 983 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntüler Ankara'dan: Ellerinde palalarla saldırdılarGörüntüler Ankara'dan: Ellerinde palalarla saldırdılar
İstanbul deniz ulaşımında fırtına alarmı: Şehir hatları seferlerinde iptaller yaşanıyorİstanbul deniz ulaşımında fırtına alarmı: Şehir hatları seferlerinde iptaller yaşanıyor

Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.