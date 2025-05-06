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Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazılmış emir! Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş... "Türk askerinin akıllı ve fedakar olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor"

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı emirde, Çanakkale Savaşları sırasında düşmanın telgraf konuşmalarının ele geçirildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İsmail Kaşdemir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de vermiş olduğu emirlerle aslında ne kadar büyük önemli işlerin görüldüğü, düşmana nasıl karşı konulduğu, herkesin görevini çok iyi yaptığı, Türk askerinin çok uyanık, akıllı ve fedakar olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazılmış emir! Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş... "Türk askerinin akıllı ve fedakar olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor"
Melih Kadir Yılmaz

Çanakkale Kara Savaşları'nda aldığı kara ve inisiyatiflerle savaşın kaderini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı emirde dikkat çeken detaylar yer aldı. Atatürk'ün emrinde düşman askerlerinin telgraf konuşmalarının ele geçirildiği ortaya çıktı.

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"DÜŞMANIN TAKVİYE BİRLİKLERİ ALMASINA FIRSAT VERMEDEN TAARRUZ HAREKATINA DEVAM EDİNİZ"

Atatürk'ün kendi el yazısıyla ilettiği emirde, "Karşımızdaki düşman komutanının, telsizle 'Buraya yardım gemileri gönderiniz' şeklinde başvuruda bulunduğu, müstahkem mevkiden ele geçirilen telsiz mesajından anlaşılmıştır. Sonuç olarak, karşımızda bir alay, yani dört tabur asker bulunmaktadır. Düşmanın takviye birlikleri almasına fırsat vermeden taarruz (saldırı) harekatına devam ediniz ve düşmanı bulunduğu mevzilerden çıkarınız. Bunun için daha önceki emrimde belirttiğim şekilde, 125. Alay'ın bir taburunu 27. Alay'a gönderecek ve kalan kuvvetle 14. Alay'ın yedek birliğini oluşturacaktır. Gerek 14. gerekse 27. Alay ile sol kanadımızdaki diğer birlikler, hemen alayın gerideki yedek kuvvetlerini de yanlarına alarak düşmana hızlı ve kesin bir darbe indirmek üzere hemen ileri harekete geçiniz. 15. Alay, cephe hattının gerisine çekilmiştir. 13. Alay da harekete hazırdır. Bütün topçu birlikleri, piyademizin ileri harekatını takip ederek onları koruyacaktır" ifadeleri yer alıyor.

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"TÜRK ASKERİNİN AKILLI VE FEDAKAR OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Çanakkale Kara Savaşları'nın başlangıcının 110'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kaşdemir, "Gün geçtikçe Çanakkale'deki o büyük kahramanlıklar, zaferlerin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Buradaki o büyük kahramanlığı, fedakarlığı, büyük başarıların detaylarını gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Yapılan son çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de vermiş olduğu emirlerle aslında ne kadar büyük önemli işlerin görüldüğü, düşmana nasıl karşı konulduğu, herkesin görevini çok iyi yaptığı, Türk askerinin çok uyanık, akıllı ve fedakar olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesi'ndeyken verdiği emirlerde aslında bir istihbarat alındığı ve bu konudaki çalışmalarda çok iyi olduğu ortaya çıkmış oldu. Çünkü savaşta sadece savaşmak yetmez, cephe gerisinin de takviye edilmesi gerekir. Burada hem istihbarat anlamında hem lojistik anlamında hem de sevk ve idare anlamında her şey güzel olmalı ki savaşta başarı gelsin. Çanakkale tam da böyle bir yer. Hem Mehmetçik savaşmayı bilmiş hem komutanlar sevk ve idare etmeyi bilmiş ve cephe gerisinden de aslında çok iyi istihbarat alınmış" dedi.

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"TEKRAR TAHKİKAT YAPILMIŞ, TEDBİR ALINMIŞ"

Savaş sırasında düşmanın telgraflarının ele geçirildiğine dikkati çeken Kaşdemir, "Bu telgrafta, verilen bilgilere göre de tekrar tahkimat yapılmış, tedbir alınmış. Bu da aslında Türk askerinin her konuda çok başarılı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Buradaki tüm emirleri arşivden alarak bir çalışma içerisine koyulduk. Bu emirleri hem kitap haline getirdik hem de dijital ortama aktardık. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'mızın web sayfasına girenler, bu emirleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve diğer komutanların Çanakkale'yi geçilmez yapan, Çanakkale Zaferi'ni getiren o emirleri görme imkana sahip olacaklar. Bu sayede ne kadar büyük bir başarıya imza atıldığını daha iyi anlamış olacaklar. Çanakkale'yi çalışanlar için de çok önemli bir kaynak da ortaya çıkmış oldu. Tarihi Alan Başkanlığı olarak 110 yıl sonra da olsa buradaki Çanakkale ile alakalı bilinmeyenleri bilinir hale getirmek, buradaki her türlü teferruatı ve detayı ziyaretçilerimizin ve araştırmacılarımızın hizmetine sunmak gibi bir çalışma içerisinde olacağız. Çünkü Çanakkale, Türk milleti için gerçekten çok önemli bir başarı, bir dönüm noktası" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Mustafa Kemal Atatürk savaş
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