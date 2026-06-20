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Mustafa Mutlu, Kuran kursu törenine katılan CHP'li başkanı hedef aldı! Çocukların fotoğrafını paylaşması tepki çekti

Korkusuz Gazetesi yazarı Mustafa Mutlu, köşesinde Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde düzenlenen 4-6 yaş Kuran kursu yıl sonu gösterisine katılan CHP'li Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel’i hedef aldı. Mutlu'nun Kuran kursuna giden çocukların da paylaşması tepki çekti.

Mustafa Mutlu, Kuran kursu törenine katılan CHP'li başkanı hedef aldı! Çocukların fotoğrafını paylaşması tepki çekti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gerçekleştirilen mezuniyeti hedef gösteren Mutlu, yazısının başında "Sözüm kesinlikle çocuklarına din eğitimi aldıran ailelere değil, herkesin tercihi, saygıyla karşılıyorum" ifadelerine yer verdi.

ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Mutlu, köşesinde Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kursunun yıl sonu etkinliğine katılan CHP'li Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel’i hedef alarak "Atatürk yaşasaydı ve 4-6 yaş arasındaki takkeli, örtülü çocuklarla çektirdiğin bu fotoğrafı görseydi.Hangi deliğe kaçardın? Seçmenlerin sana bunun için mi oy verdi?" ifadelerini kullandı. Mutlu'nun Kuran kursuna giden çocukların da paylaşması tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık
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